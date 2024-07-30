شاهد.. اقتران ثلاثة أجرام سماوية مع كوكبين نجميين في مشهد بديع بالحدود الشمالية

حدث فجر اليوم اقتران هلال آخر شهر المحرم مع "المريخ، والمشتري، والتويبع، والثرياء" عند الساعة الثانية والنصف فجراً بمنطقة الحدود الشمالية، حيث شُوهد الاقتران بالعين المجردة، واستمر حتى ظهور ضوء الشفق للشمس.
وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح؛ أن ظاهرة اقتران ثلاثة أجرام سماوية مع كوكبين نجميين هي ظاهرة جاذبة، يترقبها هواة الفلك والتصوير، والمهتمون بالفلك والأجرام السماوية، مضيفاً أن منزلة القمر لفجر يوم غدٍ ستكون قريبة من هذه المجموعة.
وأكّد أنه عند مشاهدة اقتراب جرم سماوي من جرم آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية، يعد اقتراباً زاوياً ظاهرياً غير حقيقي ليست له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهي كبيرة جداً، مشيراً إلى أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية، هي الأماكن التي تكون بعيدة عن التلوّث الضوئي.