شاهد.. اقتران ثلاثة أجرام سماوية مع كوكبين نجميين في مشهد بديع بالحدود الشمالية

وأكّد أنه عند مشاهدة اقتراب جرم سماوي من جرم آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية، يعد اقتراباً زاوياً ظاهرياً غير حقيقي ليست له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهي كبيرة جداً، مشيراً إلى أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية، هي الأماكن التي تكون بعيدة عن التلوّث الضوئي.