شركة العمر للاستثمار تطلق مشروع "دامـا لازورد" بالشراكة مع NHC في مدينة الخبر

تمتد وجهة " لازورد " على مساحة تتجاوز 3.9 مليون متر مربع في مدينة الخبر، وتضم أكثر من 8,000 وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل، تاون هاوس، وشقق عصرية، صُممت جميعها لتواكب احتياجات الأسرة السعودية وتوفر أسلوب حياة متكامل. وتحتضن الوجهة مرافق تعليمية وصحية وترفيهية وتجارية حديثة، إلى جانب مسطحات خضراء تتجاوز 770 ألف متر مربع، بما يعزز جودة الحياة ويمنح السكان تجربة معيشية استثنائية بالقرب من أبرز معالم المنطقة الشرقية مثل جسر الملك فهد، وشاطئ نصف القمر، وجامعة الأمير محمد بن فهد.

وأعلنت شركة العُمر للاستثمار عن توقيع اتفاقية تطوير مشروع " داما لازورد " بالشراكة مع (NHC)، ضمن المخطط العام لوجهة " لازورد " في الخبر. ويقع المشروع في موقع استراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى المراكز الحيوية، بمساحة تتجاوز 110,520 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 330 وحدة سكنية عصرية.