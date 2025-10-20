شركة العمر للاستثمار تطلق مشروع "دامـا لازورد" بالشراكة مع NHC في مدينة الخبر

تمتد وجهة " لازورد " على مساحة تتجاوز 3.9 مليون متر مربع في مدينة الخبر، وتضم أكثر من 8,000 وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل، تاون هاوس، وشقق عصرية، صُممت جميعها لتواكب احتياجات الأسرة السعودية وتوفر أسلوب حياة متكامل. وتحتضن الوجهة مرافق تعليمية وصحية وترفيهية وتجارية حديثة، إلى جانب مسطحات خضراء تتجاوز 770 ألف متر مربع، بما يعزز جودة الحياة ويمنح السكان تجربة معيشية استثنائية بالقرب من أبرز معالم المنطقة الشرقية مثل جسر الملك فهد، وشاطئ نصف القمر، وجامعة الأمير محمد بن فهد.
وأعلنت شركة العُمر للاستثمار عن توقيع اتفاقية تطوير مشروع " داما لازورد " بالشراكة مع (NHC)، ضمن المخطط العام لوجهة " لازورد " في الخبر. ويقع المشروع في موقع استراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى المراكز الحيوية، بمساحة تتجاوز 110,520 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 330 وحدة سكنية عصرية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية امتدادًا لجهود الشراكة النوعية بين القطاعين العام والخاص، بهدف توفير منتجات سكنية متكاملة تواكب تطلعات الأسر السعودية، وتدعم مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الرامية إلى رفع نسبة التملك السكني وتعزيز جودة الحياة.
ويجسّد مشروع " داما لازورد " فلسفة العمران الحديث التي تجمع بين الطابع المحلي واللمسات العصرية، عبر توفير بيئة سكنية متكاملة ومرافق خدمية متنوعة، بما يسهم في بناء مجتمع حيوي متكامل يمنح قاطنيه سبل الراحة والرفاهية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العُمر للاستثمار، الأستاذ هيثم بن عبد اللّٰه العُمر، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في تطوير المشاريع النوعية تحت العلامة السكنية المميزة " داما "، بما يعكس التزام الشركة بالجودة والابتكار في تقديم حلول سكنية متطورة، تسهم في دعم مستهدفات التنمية الوطنية وتلبي تطلعات المستقبل.