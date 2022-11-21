المزيني العقارية تُطلق حملة "انتوا قدها"

امتداداً لمشاركاتها في المناسبات والفعاليات الوطنية ، قامت شركة المزيني العقارية بحملة إعلامية واسعة تحت شعار "انتوا قدها" لدعم المنتخب السعودي وتحفيزه خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر الشقيقة.
وقامت "المزيني العقارية" بنشر مئات اللوحات الخضراء التي تحمل شعار الحملة "انتوا قدها" في المطارات الداخلية والدولية بالرياض وجدة والدمام والمدينة المنوّرة، وعدد من اللوحات في الطرق الرئيسة.
كما نفّذت فيديو تحفيزياً للمنتخب السعودي ونشرته على صفحاتها في مواقع التواصل الجديد ليحصد أكثر من 7.2 مليون مشاهدة حتى إعداد هذا الخبر.