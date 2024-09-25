طلاب وطالبات "تعليم ينبع" يعبّرون عن سعادتهم بذكرى اليوم الوطني الـ94

وأبان الطالب مهند أحمد الرجبي، أن الأسرة تحمل دورًا كبيرًا في ترسيخ قيم الوطن وتكوين الشخصية والانتماء لدى أبنائها، والقيام بمسؤولياتها الوطنية والتوجيه الصحيح نحو غرس وتعزيز قيم الهوية الوطنية، من خلال النموذج الإيجابي في التواصل الفعال والتحدث مع الأبناء بشكل مفتوح حول تاريخ الوطن وأهميته؛ بوصفهم أفرادًا في بناء مستقبل الوطن، إلى جانب دعم مشاركة الطلبة في الأنشطة الوطنية، وتوعيتهم بقصص صناعة التحولات الكبرى والتجارب الوطنية لنقل القيم والروح الوطنية، إضافة إلى توظيف الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع السعودي.