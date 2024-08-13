تُطوّر محاصيلها وتُسوّقها محليًا ودوليًا.. "البيئة" تستعرض القيمة الغذائية للتمور

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن ثلاث حبات من التمر تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وتناولها يمد الجسم بـ (310) سعرات حرارية، و(71) جرامًا من الكربوهيدرات، و(61) جرامًا من السكر، و(5.5) جرامات من الألياف، و(2.7) جرامات من البروتين، ونحو (0.61) جرام من الدهون، إذ تعد التمور من المحاصيل الواعدة التي تعمل الوزارة على تطوير إنتاجها وتصنيعها وتسويقها محليًا ودوليًا.