برعاية خادم الحرمين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث في فبراير المقبل

وسيناقش المنتدى عبر جلسات علمية متخصصة والفعاليات المصاحبة، عدة مَحاور مهمة تتعلق بتطور الاحتياجات الإنسانية وطرق الاستجابة لها، وجمع البيانات وتحليلها لدعم العمل الإنساني، والعمل الاستباقي وتعزيز المرونة في المجتمعات المحلية، وأساليب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، وتغير المناخ وعلاقته بالعمل الإنساني؛ بهدف تعزيز الحوار وقنوات الاتصال بين القادة والمانحين والعاملين والباحثين، وتبادل الخبرات والأفكار والممارسات الفضلى لتطوير العمل الإنساني، وتفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام؛ لضمان تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة، إضافة إلى تطويع التقنية والتحول الرقمي لخدمة العمل الإنساني.