المنطقة الشرقية.. أمطارٌ غزيرة تعلق الدراسة وتفرض إجراءات احترازية لسلامة السكان

تشهد مدينة الدمام والخبر، بالإضافة إلى عددٍ من المحافظات الأخرى في المنطقة الشرقية، حالة مطرية تستمر منذ ساعات المساء الأولى وحتى اللحظة، وقد تسببت هذه الأمطار الغزيرة في تراكم المياه في الشوارع والمناطق المنخفضة.
وكان النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارًا أحمر بوجود حالة من الأمطار الغزيرة تشمل الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والقيصومة متوقعًا أن تنتهي الحالة المطرية في صباح غدٍ الاثنين.
من جانب آخر، اتخذت الجهات المعنية إجراءات احترازية شملت تعليق الدراسة وإغلاق عددٍ من الأنفاق والتقاطعات لتسهيل حركة المرور وتجنب حصول احتجاز للمركبات حيث أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إغلاق طريق الرياض تقاطع أبوبكر وطريق الملك فهد تقاطع الأمير نايف وطريق الملك فهد تقاطع عثمان بن عفان احترازيًا، مهيبة بالمواطنين لاتباع الإرشادات، وأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل كما قامت بتوفير فرق الطوارئ والإنقاذ للتعامل مع أي طارئ قد يحدث من جراء هذه الحالة المطرية.