المنطقة الشرقية.. أمطارٌ غزيرة تعلق الدراسة وتفرض إجراءات احترازية لسلامة السكان

من جانب آخر، اتخذت الجهات المعنية إجراءات احترازية شملت تعليق الدراسة وإغلاق عددٍ من الأنفاق والتقاطعات لتسهيل حركة المرور وتجنب حصول احتجاز للمركبات حيث أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إغلاق طريق الرياض تقاطع أبوبكر وطريق الملك فهد تقاطع الأمير نايف وطريق الملك فهد تقاطع عثمان بن عفان احترازيًا، مهيبة بالمواطنين لاتباع الإرشادات، وأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل كما قامت بتوفير فرق الطوارئ والإنقاذ للتعامل مع أي طارئ قد يحدث من جراء هذه الحالة المطرية.