كلاب ضالة تُهدد "شعلة الدمام" وأطفاله.. و"الأمانة" للسكان: أنتم سبب "الحاضنة"!

لا تزال الكلاب الضالة في حي الشعلة بمدينة الدمام تشكل هاجسًا يُقلق السكان وتحديدًا الأطفال، الذين باتت الكلاب مصدرًا لخوفهم وحرمانهم من الخروج من المنزل إلا بحذر شديد منعًا لحدوث أي كارثة لا سمح الله.