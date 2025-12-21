انطلاق "جدة تمشي 2" في 25 ديسمبر.. وأمانة جدة تدعو للتسجيل والمشاركة

تنطلق في 25 ديسمبر الجاري النسخة الشتوية من مبادرة "جدة تمشي 2"، التي تنفذها أمانة محافظة جدة بالتعاون مع وزارتي الصحة والرياضة، وبالشراكة مع تطبيق "تحدي المشي"، وذلك في عدد من المماشي الرئيسية والثانوية بالمحافظة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز جودة الحياة، ورفع معدلات النشاط البدني، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، حيث تستمر على مدار أربعة أسابيع، وتُقام خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، مع أنشطة وبرامج تحفيزية تستهدف جميع الفئات العمرية.
وأوضحت الأمانة أن المشاركة في المبادرة تتطلب التسجيل المسبق عبر تطبيق "تحدي المشي" من خلال الرابط، ثم التوجه إلى صفحة الفعاليات لتأكيد المشاركة. ويتيح التطبيق متابعة النشاط اليومي، والانضمام إلى التحديات والبرامج التحفيزية المصاحبة.
ودعت أمانة جدة جميع السكان والزوار إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة، بما يعزز من دور المجتمع في دعم المبادرات الصحية، ويسهم في ترسيخ مكانة جدة كمدينة صديقة للمشي والحياة النشطة.