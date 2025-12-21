انطلاق "جدة تمشي 2" في 25 ديسمبر.. وأمانة جدة تدعو للتسجيل والمشاركة

وتهدف المبادرة إلى تعزيز جودة الحياة، ورفع معدلات النشاط البدني، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، حيث تستمر على مدار أربعة أسابيع، وتُقام خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، مع أنشطة وبرامج تحفيزية تستهدف جميع الفئات العمرية.