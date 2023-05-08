"الثقافة" تُعرِّف الحائليين بـ"حاتم الطائي" وتبرز حياته في مهرجان

تنظم وزارة الثقافة "مهرجان في ضيافة الطائي" في منتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات بحائل خلال الفترة 5 - 13 مايو، 2023 من 5:00 مساءً إلى 11:00 مساءً، وذلك تحت مظلة مبادرة عام الشعر العربي 2023 التي تنظمها وتشرف عليها الوزارة؛ بهدف إحياء تاريخ الشعر العربي العريق، وتعزيز حضوره في الحضارة الإنسانية، وإرساء قواعد ثرائه المستقبلي، وإحلاله مكانته المستحقة بين آداب العالم وفنونه.
ويهدف المهرجان إلى إبراز الدور الحقيقي للشاعر "حاتم الطائي" وتجسيد شخصيته، وتمثيل دوره في مجتمعه آنذاك، وذلك من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية.
ويحكي المهرجان تاريخ حاتم الطائي وسيرة حياته التي ارتبطت بمكارم الأخلاق والقيم العربية الأصيلة، إلى جانب مكانته الثقافية باعتباره من أكثر الشعراء أهمية في الأدب العربي.
ويحتوي المهرجان على معرض الطائي وديوان حاتم وساحة الطائي وموقد حاتم، وأركان للرسامين والنحاتين والحرفيين، كما يحتوي المهرجان على مقاهٍ.
وقد خصص القائمون على المهرجان ركنًا للطهي المباشر والضيافة التي تحاكي الكرم الحاتمي.