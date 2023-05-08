"الثقافة" تُعرِّف الحائليين بـ"حاتم الطائي" وتبرز حياته في مهرجان

تنظم وزارة الثقافة "مهرجان في ضيافة الطائي" في منتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات بحائل خلال الفترة 5 - 13 مايو، 2023 من 5:00 مساءً إلى 11:00 مساءً، وذلك تحت مظلة مبادرة عام الشعر العربي 2023 التي تنظمها وتشرف عليها الوزارة؛ بهدف إحياء تاريخ الشعر العربي العريق، وتعزيز حضوره في الحضارة الإنسانية، وإرساء قواعد ثرائه المستقبلي، وإحلاله مكانته المستحقة بين آداب العالم وفنونه.