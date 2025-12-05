الندوة العالمية تُشيد بجهود المملكة في دعم العمل التطوعي ونشر ثقافته النابعة من قيم الإسلام

ثمّنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، تزامنًا مع اليوم الدولي للمتطوعين الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام. وأكدت أن المملكة جعلت من التطوع ركيزة أساسية في رؤيتها 2030، مستهدفة الوصول إلى مليون متطوع، انطلاقًا من قيم الإسلام التي تدعو إلى بذل الخير وخدمة الإنسان.
وأشادت الندوة بالدور الكبير للمتطوعين في دعم التكافل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما تقدمه المملكة من دعم للمؤسسات التطوعية وتمكين للأفراد والمجتمعات للمشاركة في البرامج الإنسانية.
كما أبرزت الندوة جهودها في هذا المجال، من خلال تنفيذ مبادرات تطوعية شبابية، وتدريب وتأهيل المتطوعين، وتنظيم برامج إنسانية وتعليمية وإغاثية تُعزّز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.