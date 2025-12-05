الندوة العالمية تُشيد بجهود المملكة في دعم العمل التطوعي ونشر ثقافته النابعة من قيم الإسلام

ثمّنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، تزامنًا مع اليوم الدولي للمتطوعين الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام. وأكدت أن المملكة جعلت من التطوع ركيزة أساسية في رؤيتها 2030، مستهدفة الوصول إلى مليون متطوع، انطلاقًا من قيم الإسلام التي تدعو إلى بذل الخير وخدمة الإنسان.