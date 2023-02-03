مؤتمر "الزهايمر الدولي" الخامس يكرم أمير الرياض

يذكر أن أمير الرياض وفي تصريح له عقب افتتاحه أعمال المؤتمر ثمن جهود الجمعية في هذا الصدد، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد مناسبة علمية دقيقة تساهم في وصول مرضى الزهايمر وأسرهم إلى بر الأمان، كما نوه بما قدمه مؤتمر الزهايمر الدولي الخامس من معلومات قيمة ومفيدة تفيد مرضى الزهايمر وذويهم، مشيداً بتنظيم المؤتمر، وقال إن "فعالياته ومنذ خمس سنوات تشهد تطوراً، وتسير من الأفضل إلى الأفضل عاماً بعد الآخر"، وأكد الأمير فيصل، بأن المؤتمر يجد منهم كل دعم وعناية ورعاية.