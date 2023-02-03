مؤتمر "الزهايمر الدولي" الخامس يكرم أمير الرياض

كرم مؤتمر الزهايمر الدولي الخامس، الذي تنظمه "الجمعية السعودية لمرض الزهايمر" خلال الفترة من 2-4 فبراير الجاري في مقر جامعة الفيصل بالرياض، الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض والعضو الشرفي للمؤتمر، حيث قامت الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبد الله، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بتسليم الأمير فيصل شهادة تقديرية ودرع المؤتمر.
وبهذه المناسبة، نوهت الأميرة مضاوي بالرعاية الكريمة من أمير منطقة الرياض للمؤتمر، مشيرةً أن ظل ومنذ فترات طويلة يقدم الدعم والرعاية للجمعية، وكذلك لأنشطتها وفعالياتها، مشيرة إلى أنه دعم الجمعية منذ أن كانت فكرة، وتوجهت وبالنيابة عن مجلس إدارة الجمعية بالشكر والعرفان إلى أمير الرياض.
يذكر أن أمير الرياض وفي تصريح له عقب افتتاحه أعمال المؤتمر ثمن جهود الجمعية في هذا الصدد، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد مناسبة علمية دقيقة تساهم في وصول مرضى الزهايمر وأسرهم إلى بر الأمان، كما نوه بما قدمه مؤتمر الزهايمر الدولي الخامس من معلومات قيمة ومفيدة تفيد مرضى الزهايمر وذويهم، مشيداً بتنظيم المؤتمر، وقال إن "فعالياته ومنذ خمس سنوات تشهد تطوراً، وتسير من الأفضل إلى الأفضل عاماً بعد الآخر"، وأكد الأمير فيصل، بأن المؤتمر يجد منهم كل دعم وعناية ورعاية.