هل "التغرير" يُبطل العقد؟ .. نظام المعاملات المدنية يوضح الحكم في هذه الحالة

وتفصيلاً، أوضح نظام المعاملات المدنية أن "للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وإذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.