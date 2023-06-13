وفق التوزيع الجغرافي الجديد.. "الزارع" يعتمد إعادة تشكيل وتسمية مكاتب التعليم بجدة

وأوضح حمود الصقيران، المتحدث الرسمي لتعليم جدة، أن التوزيع الجغرافي الجديد لمكاتب التعليم جاء وفق الخرائط الجغرافية المعتمدة ضمن حدودها الجغرافية في عشرة مكاتب تعليم بأسمائها الجديدة، هي مكاتب تعليم: (أبحر، الحمدانية، السلامة، الصفا، الواحة، الفيحاء، الفضيلة، الجوهرة، رابغ وخليص).