وفق التوزيع الجغرافي الجديد.. "الزارع" يعتمد إعادة تشكيل وتسمية مكاتب التعليم بجدة

اعتمد اليوم المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، الدكتور نايف الزارع، إعادة تشكيل وتسمية مكاتب التعليم بجدة وفق التوزيع الجغرافي الجديد للمكاتب، وذلك ضمن الإطار التطويري الذي تنتهجه وزارة التعليم لمنظومتها التعليمية؛ للرفع من جودة وكفاءة الخدمات التعليمية المقدمة، والاستثمار الأمثل للكوادر الإشرافية والتعليمية، وتوحيد الإجراءات، والتسهيل على أولياء أمور الطلبة.
وأوضح حمود الصقيران، المتحدث الرسمي لتعليم جدة، أن التوزيع الجغرافي الجديد لمكاتب التعليم جاء وفق الخرائط الجغرافية المعتمدة ضمن حدودها الجغرافية في عشرة مكاتب تعليم بأسمائها الجديدة، هي مكاتب تعليم: (أبحر، الحمدانية، السلامة، الصفا، الواحة، الفيحاء، الفضيلة، الجوهرة، رابغ وخليص).
وأضاف الصقيران بأن التوزيع الجغرافي للمكاتب سيحقق توزيعًا عادلاً للمدارس داخل النطاقات الجغرافية للمكاتب، بما يواكب التوسع في الأحياء الجديدة، ويحقق زيادة جودة الخدمة التعليمية المقدمة للمدارس، وتوحيد المرجعية الإدارية والتعليمية لمكاتب التعليم؛ لتقديم الخدمات على الوجه الأكمل.
وأشار الصقيران إلى أن قرار إعادة تشكيل مكاتب التعليم تضمَّن تكليف أمانة إدارة التعليم بإصدار تكليفات مديري ومديرات مكاتب التعليم وفق التشكيل الجديد، فيما تتولى إدارة التخطيط المدرسي إسناد جميع المدارس لمكاتب التعليم وفق التوزيع الجغرافي المعتمد، وتكليف لجنة التشكيلات الإشرافية بإعادة توزيع المشرفين والمشرفات لمكاتب التعليم وفق الضوابط المعيارية العددية، كما ورد في وثيقة التشكيلات الإشرافية، وضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وآلياته، ولائحة الوظائف التعليمية، مع مراعاة عناصر المفاضلة، وتكليف إدارة الموارد البشرية بتوزيع الكوادر الإدارية بالمكاتب وفق الضوابط المنظمة لذلك.
وسيبدأ تطبيق القرار بتاريخ 4/ 12/ 1444هـ.