"الجلاجل" يطلق أول مركز عالمي لقيادة وتحكم السكري من الرياض

أطلق وزير الصحة رئيس مجلس إدارة شركة الصحة القابضة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، مركز القيادة والتحكم للسكري، كأول مركز من نوعه على مستوى العالم يتيح تتبّع المؤشرات الصحية لمرضى السكري بشكل رقمي واستباقي، وذلك خلال اليوم الأول من انطلاق فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025 في نسخته الثامنة، والمقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في ملهم، شمال مدينة الرياض.