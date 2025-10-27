"الجلاجل" يطلق أول مركز عالمي لقيادة وتحكم السكري من الرياض

أطلق وزير الصحة رئيس مجلس إدارة شركة الصحة القابضة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، مركز القيادة والتحكم للسكري، كأول مركز من نوعه على مستوى العالم يتيح تتبّع المؤشرات الصحية لمرضى السكري بشكل رقمي واستباقي، وذلك خلال اليوم الأول من انطلاق فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025 في نسخته الثامنة، والمقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في ملهم، شمال مدينة الرياض.
وأوضحت شركة الصحة القابضة أن المركز يُعد الأول من نوعه عالميًا، إذ يتيح مراقبة المؤشرات الحيوية لمرضى السكري في جميع مناطق المملكة، ويعزز المتابعة المستمرة للحالة الصحية وتقديم الدعم الطبي المناسب.
وأكدت أن إطلاق المركز يُجسّد التزام المملكة بتطوير أدوات الرعاية الوقائية وتحسين جودة الحياة، من خلال توفير خدمات مبتكرة تمكّن المرضى من إدارة حالتهم بكفاءة واطمئنان، ضمن نموذج الرعاية الصحية السعودي الذي يركّز على الوقاية قبل العلاج ويضع الإنسان محور الاهتمام.
ويُعد المركز أحد أبرز مخرجات التحول الرقمي في القطاع الصحي، ويهدف إلى تسهيل الوصول للخدمة، وتفعيل التواصل المباشر بين الطبيب والمستفيد، ما يسهم في تقليل مضاعفات الأمراض المزمنة وتحقيق استجابة صحية فعّالة.
يُذكر أن شركة الصحة القابضة هي شركة وطنية تُقدّم الرعاية الصحية الشاملة من خلال 20 تجمعًا صحيًا، وتستهدف خدمة السكان في مختلف مناطق المملكة عبر تطبيق نموذج الرعاية السعودي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الصحية.