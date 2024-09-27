الرخصة شرط للتوظيف.. قرار حملته اللائحة قبل 5 أعوام وتجاهلته مدارس الأهلية

تداول عددٌ كبير من منصات مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، خبرًا مفاده توجه الوزارة لإلزام المدارس الأهلية بالرخصة المهنية كشرط للتعاقد مع الكوادر التعليمية كمثيلاتها من مدارس التعليم العام الحكومي، غير أن القرار ليس وليد اليوم، بل سبق أنْ أدرج ضمن اللائحة التي أسدل الستار عنها قبل نحو خمسة أعوام؛ حيث تجاهلته بعض المدارس.