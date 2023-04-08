نحو مدن خضراء صديقة للبيئة.. إنجازات وطنية تحقّقها مبادرات التحول الوطني لعام 2022

وقال رئيس مجلس الإدارة في جمعية الطائف الخضراء، الدكتور سعد العتيبي: إن التكامل بين القطاع العام والخاص وغير الربحي، هو حجر الزاوية في تحقيق مستهدفات الرؤية، وهذا ما سعينا إليه بالجمعية في ضوء توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف الرئيس الفخري للجمعية، والذي يولي الجانب البيئي اهتمامًا بالغًا، وذلك من خلال دعم البرامج والمبادرات التي تسهم بفاعلية في تحويل محافظة الطائف إلى محافظة تطبق أسس ومبادئ المدن الخضراء، ويتم من خلالها اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق الاستدامة والمواءمة بين النمو السريع والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال استعادة الحياة الفطرية في البيئات الطبيعية في فضاءات وأودية الطائف؛ من خلال التشجير الكثيف، وتنفيذ سياسات فاعلة للاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة، والحدّ من المخلفات والتقليل من الانبعاثات.