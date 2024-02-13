القيادة تهنئ ألكسندر ستوب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في فنلندا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد ألكسندر ستوب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية فنلندا.