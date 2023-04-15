طائرةٌ تنقل أسرى من السعودية باتجاه صنعاء في ثاني أيام عملية التبادل

غادرت طائرة تُقل أسرى من السعودية اليوم السبت متجهة إلى صنعاء؛ على أن تستقبل المملكة بعد ذلك طائرة تُقل سجناء سعوديين، في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل الأسرى.