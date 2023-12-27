"جلوي بن عبدالعزيز": الخطاب الملكي صدر قويًّا في بيان المنهج الراسخ للسياسة الخارجية

وقال: الخطاب الملكي الذي صدحت كلماته من تحت قبة الشورى إلى العالم أجمع صدر قويًّا متينًا في بيان المنهج الثابت والراسخ للسياسة الخارجية للمملكة، وموقفها تجاه ما يجري في العالم، لا سيما وسط الحراك الذي تشهده في ظل القيادة الحكيمة، مما عزز مكانتها إقليميًّا وعالميًّا على المستوى الاقتصادي والسياسي وكل المستويات، ومن ذلك استضافتها أكثر من 100 دولة في عدة قمم خلال عام واحد.