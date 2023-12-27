"جلوي بن عبدالعزيز": الخطاب الملكي صدر قويًّا في بيان المنهج الراسخ للسياسة الخارجية

وصف الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشورى اليوم، بـ"البيان الراسخ".
وقال: الخطاب الملكي الذي صدحت كلماته من تحت قبة الشورى إلى العالم أجمع صدر قويًّا متينًا في بيان المنهج الثابت والراسخ للسياسة الخارجية للمملكة، وموقفها تجاه ما يجري في العالم، لا سيما وسط الحراك الذي تشهده في ظل القيادة الحكيمة، مما عزز مكانتها إقليميًّا وعالميًّا على المستوى الاقتصادي والسياسي وكل المستويات، ومن ذلك استضافتها أكثر من 100 دولة في عدة قمم خلال عام واحد.
وأضاف أن الخطاب الملكي جاء مبهجًا للمواطن بالتأكيد على مضي المملكة في التنمية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن، وبلا شك مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن يرى تقدم وازدهار بلاده عالميًّا.
ودعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين، ويديمهما عزًّا وذخرًا للوطن والمواطن، وأن يحفظ في ظلهما هذا الوطن وشعبه الأبيّ العظيم، وأن يديم لهذه البلاد أمنها واستقرارها.