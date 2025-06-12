المسند: الطقس يؤثر على مزاج الإنسان ويغيّر من سلوكياته اليومية

في المقابل، أوضح أن ارتفاع درجات الحرارة أو تعكر الأجواء يؤدي إلى اضطراب في بعض الهرمونات المرتبطة بالمزاج، ما يسبب توترًا وسرعة غضب وانفعالاً زائداً، لافتًا إلى أن هذه التغيرات تعود إلى أسباب علمية فسيولوجية داخل الجسم يمكن ملاحظتها في الواقع اليومي، خاصة عند غياب وسائل التكييف في الأجواء الحارة.