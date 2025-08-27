ضبط 289 كيلوجرامًا من القات وأقراص خاضعة للتداول الطبي في حائل وعسير وجازان

نجحت الجهات الأمنية في عدة مناطق من المملكة في تنفيذ سلسلة ضبطيات نوعية ضمن جهودها المستمرة لمكافحة المخدرات والتصدي لمحاولات التهريب والترويج التي تستهدف المجتمع وأمنه.
ففي منطقة حائل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي منطقة عسير، تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الفرشة من القبض على مواطن لترويجه (201) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
كما ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان القبض على مواطن لترويجه (16) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
وفي السياق نفسه، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية أثناء محاولتهم تهريب (72) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث استُكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: 995@gdnc.gov.sa )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.