بينهم السعودية "حنان بلخي".. 6 مرشحين لمنصب مدير الصحة العالمية لشرق المتوسط

وجّه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، مذكرة إلى الدول الأعضاء في إقليم دول شرق المتوسط، تتضمن أسماء المرشحين في الانتخابات المقبلة لشغل منصب مدير منظمة الصحة العالمية للإقليم.
وشملت أسماء المرشحين كلاً من: الدكتور نجم عباس جبر العوادي، رشَّحه العراق، الدكتورة حنان حسن بلخي، رشَّحتها المملكة العربية السعودية، الدكتور أنس الدكالي، رشَّحه المغرب، الدكتور عبد الغفار، رشَّحته باكستان، الدكتور علي أخباري ساري، رشَّحته جمهورية إيران الإسلامية، الدكتور أحمد فرح شادول، رشَّحه السودان.
وتُعقد في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة خلال الفترة من التاسع إلى الثاني عشر من أكتوبر المقبل، فعاليات تصويت الدول الأعضاء في الإقليم لاختيار المدير الإقليمي لصحة دول شرق المتوسط المقبل، في اجتماع مغلق خلال الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.
وسيتم خلال الاجتماع تقديم الشخص المُختار في الدورة الرابعة والخمسين بعد المائة لمجلس المنظمة التنفيذي، التي ستُعقد في الفترة من 22 إلى 27 يناير 2024 في جنيف بسويسرا، وسيتولى المدير الإقليمي الجديد منصبه ابتداء من 1 فبراير 2024 لمدة خمس سنوات، ويكون مُؤهَّلًا لإعادة تعيينه لمرة واحدة.
وتعد منظمة الصحة العالمية وكالة متخصّصة تابعة للأمم المتحدة وتعمل مع 194 دولة عضوًا في ستة أقاليم لتكون حلقة وصل بين الدول والشركاء والشعوب من أجل النهوض بالصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء، حتى يتمتع جميع الناس في كل مكان بأعلى مستوى من الصحة.
وتخضع أعمال المنظمة على الصعيد الإقليمي للجانها الإقليمية ، وتتألف اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط من وزراء الصحة وكبار المسؤولين في بلدان الإقليم وأراضيه.
وتنعقد اللجنة الإقليمية كل عام في أكتوبر لصياغة السياسات، والإشراف على البرامج الإقليمية، والاطلاع على مستجدات التقدم المُحرَز، والنظر في المبادرات الجديدة وتنقيحها وإقرارها ، وتعتمد اللجنةُ الإقليمية قرارات وتتخذ مقررات إجرائية تسترشد بها أعمال المكتب الإقليمي والمكاتب القُطرية خلال العام التالي.
ويتألف المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية من 34 عضوًا تستمر عضوية كل منهم لمدة ثلاث سنوات، وكل عضو منهم يعينه الإقليم التابع له من أقاليم المنظمة، وهؤلاء الأعضاء هم: سبعة من الإقليم الأفريقي، وستة من إقليم الأمريكتين، وخمسة من إقليم شرق المتوسط، وثمانية من الإقليم الأوروبي، وثلاثة من إقليم جنوب شرق آسيا، وخمسة من إقليم غرب المحيط الهادئ.