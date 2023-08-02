بينهم السعودية "حنان بلخي".. 6 مرشحين لمنصب مدير الصحة العالمية لشرق المتوسط

ويتألف المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية من 34 عضوًا تستمر عضوية كل منهم لمدة ثلاث سنوات، وكل عضو منهم يعينه الإقليم التابع له من أقاليم المنظمة، وهؤلاء الأعضاء هم: سبعة من الإقليم الأفريقي، وستة من إقليم الأمريكتين، وخمسة من إقليم شرق المتوسط، وثمانية من الإقليم الأوروبي، وثلاثة من إقليم جنوب شرق آسيا، وخمسة من إقليم غرب المحيط الهادئ.