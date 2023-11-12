بحضور 3 وزراء.. "الأسرة السعودية" يتفاعل بتدشين "الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت"

وقال الوزير "الراجحي"؛ في كلمته الافتتاحية "إن المنتدى يسهم في تعظيم دور الأسرة الحيوي في بناء الإنسان، وتكوين شخصيته، وتوجيه سلوكه، والحفاظ على قيمه الدينية والوطنية والثقافية، ورسم تطلعاته نحو المستقبل"، مؤكداً اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بكيان الأسرة ودورها في المجتمع، ومساهمة الحكومة من خلال رؤية المملكة 2030 في تعزيز تماسك الأسرة أمام المتغيرات المعاصرة.