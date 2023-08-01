أسرار معرفتها كنوز.. إبحار مع أنواع التمور بالمملكة وفوائدها ومراحل نضجها

فالبسر أو البلح غني بالألياف وبمادة العفصين القابضة، بينما يعتبر محتوى أغلب أنواعه من السكريات في هذه المرحلة قليلًا مقارنة بمرحلتي الرطب والتمر، ويصير التمر بلحًا أو بسرًا في أول مراحل نضجه، ولا تستمر هذه المرحلة طويلًا، أما في مرحلة الرطب فالتمر كما يدل عليه اسمه غني بالرطوبة وبه كمية جيّدة من السكريات ولذلك يصلح للأكل خلال الأوقات الحارّة والمعتدلة.