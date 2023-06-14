"الشريف" للهيئات والجمعيات: أخرجوا المثقف من عزلته للاستمتاع بإنتاجه والتكيُّف مع مجتمعه

وأردف: "ما يميز الثقافة هو النمو والتغير والتحول والانتشار والتطور.. على أساس أن المجتمعات البشرية خاضعة للتطور المستمر، والنمو الديناميكي الفاعل؛ لذلك فالثقافة بدورها تتغير مع تغير المجتمع، وقد تذبل وتضمحل متى تعمق الانفصال بين أقطابها".

وأشار في الختام إلى أهمية إعادة التفكير في آلية إدارة مؤسسات الثقافة؛ بما يحقق الشراكة الثقافية، ويتواكب مع التطلعات المحلية والعالمية، ويحقق الرؤى والأهداف المستقبلية.