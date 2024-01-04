أمانة العاصمة المقدسة تصدر 200 شهادة امتثال للمباني في عدة مواقع وأحياء

وذكرت الأمانة أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات تمتد حتى تاريخ 16 فبراير 2024، لتصبح بعد ذلك إلزامية على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق "بلدي"، مؤكدةً أن نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني" يسري على المباني القائمة، في حين سيتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة، للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة وأنسنتها، انطلاقًا من حرص وكالة البلديات بالأمانة على رفع مستوى جودة الحياة بمختلف مناطق وأحياء العاصمة المقدسة.