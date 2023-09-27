من العاصمة السعودية القديمة.. العالم يحتفل بيوم السياحة العالمي بعروض لم يسبق لها مثيل

في قلب واحة خضراء تعج بالبساتين ومزارع النخيل المثمرة، وسط صحراء عربية قاحلة، وعلى ضفاف وادي حنيفة، توجد منطقة الدرعية التاريخية، وتقع هذه المنطقة في الشمال الغربي لمدينة الرياض على بُعد مسافة 20 كيلومترًا فقط.. وفي هذا المكان الساحر، أسس الإمام محمد بن سعود قواعد حكم الدولة السعودية الأولى، التي أسهمت في ازدهار حضاري فريد من نوعه في المنطقة، وترك آثاره التي استمرت لمئات السنين.
وها هي العاصمة القديمة تستقبل ضيوف المملكة للاحتفال بيوم السياحة العالمي اليوم وغدًا 27- 28 سبتمبر عام 2023، وسيقام حفل عشاء في موقع التراث الإنساني المسجل من قِبَل منظمة اليونيسكو كتراث عالمي وهي الدرعية التاريخية.. هذا الحفل يأتي في سياق إقامة جلسة مهمة تجمع بين المملكة العربية السعودية وجورجيا؛ وذلك لتسليم مهام استضافة يوم السياحة العالمي للعام المقبل.
تقام هذه الفعاليات البارزة في قلب العاصمة القديمة للمملكة والتي أصبحت حاليًا جزءًا من العاصمة الحديثة الرياض؛ بهدف تعزيز مكانتها العالمية وقيادتها في مختلف المجالات؛ بما في ذلك القطاع السياحي العالمي. ويعكس ذلك دعم المدينة للفعاليات والمناسبات الدولية والإقليمية.
وتمتلك المملكة العربية السعودية دورًا بارزًا على الساحة الدولية في مجال السياحة؛ حيث تم انتخابها رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2023، واستضافت العاصمة الرياض القمةَ العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة العام الماضي، بالإضافة إلى استضافتها للمكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط.
وتوفر مدينة الدرعية الجديدة تجربة سياحية متنوعة تجمع بين الجمال الطبيعي والثقافة والتراث؛ مما يجعلها وجهة مثالية للزوار.