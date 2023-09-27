من العاصمة السعودية القديمة.. العالم يحتفل بيوم السياحة العالمي بعروض لم يسبق لها مثيل

في قلب واحة خضراء تعج بالبساتين ومزارع النخيل المثمرة، وسط صحراء عربية قاحلة، وعلى ضفاف وادي حنيفة، توجد منطقة الدرعية التاريخية، وتقع هذه المنطقة في الشمال الغربي لمدينة الرياض على بُعد مسافة 20 كيلومترًا فقط.. وفي هذا المكان الساحر، أسس الإمام محمد بن سعود قواعد حكم الدولة السعودية الأولى، التي أسهمت في ازدهار حضاري فريد من نوعه في المنطقة، وترك آثاره التي استمرت لمئات السنين.