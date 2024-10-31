خلال 5 سنوات.. "سعود الطبية" تنفذ 134 ألف زيارة رعاية منزلية لخدمة المرضى

وتشمل الخدمات أيضًا تقديم الاستشارات الطبية من خلال العيادات الافتراضية، والعلاج الطبيعي، والتغذية وتوفير المكملات الغذائية، والتثقيف الصحي، وتوفير الأدوية، وإجراء الفحوصات الطبية والمختبرية اللازمة، وخدمات الصيدلية، وخدمات النقل الإسعافي غير الطارئ للمواعيد داخل المدينة، وتوفير المستلزمات الطبية حسب حاجة المريض، بالإضافة إلى تغيير وتركيب أنابيب التغذية والقسطرة البولية عند الحاجة، وتقديم اللقاحات الموسمية، وتنسيق الزيارات المنزلية، ومتابعة المواعيد في العيادات المخصصة، والإحالة إلى التخصصات الفرعية حسب حاجة المريض.