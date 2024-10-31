خلال 5 سنوات.. "سعود الطبية" تنفذ 134 ألف زيارة رعاية منزلية لخدمة المرضى

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن تنفيذ أكثر من 134 ألف زيارة رعاية صحية منزلية خلال السنوات الخمس الماضية.
واستعرض مدير الرعاية الصحية المنزلية، الدكتور فهد القحطاني، إحصائيات خدمات الرعاية الصحية المنزلية؛ حيث بلغ عدد مرات تغيير وتركيب أنبوب التغذية خلال السنوات الخمس 1.334 مرة، إلى جانب تغيير القسطرة البولية 1.826 مرة خلال الفترة نفسها، كما بلغ عدد سحب عينات الدم للتحاليل الدورية قرابة 20 ألفًا.
وأشار الدكتور "القحطاني" إلى أن الرعاية الصحية المنزلية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الصحية الشاملة للمرضى وذويهم في مكان إقامتهم، خاصةً لمن يواجهون صعوبات في التنقل من وإلى المستشفيات والمراكز الصحية للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة.
وأضاف أن الرعاية المنزلية تهدف إلى تقديم أعلى معايير جودة الحياة للمرضى قدر الإمكان، ومساعدتهم على العناية بأنفسهم والشعور بالاستقلالية، وتسهيل عملية التحكم في الوضع الطبي للمرضى، بالإضافة إلى دعم تعافيهم بعد المرض وتجنب بقائهم لفترات طويلة داخل المستشفى من خلال تقديم الرعاية لهم في منازلهم.
وأوضح "القحطاني" أن الخدمة لا تقتصر، كما هو شائع، على كبار السن، بل تشمل جميع الفئات العمرية، من الطفولة إلى الكبر، بشرط استيفاء الشروط الأساسية للرعاية الصحية المنزلية. وتتنوع الخدمات المقدمة بين العناية ومراقبة الأمراض المزمنة، والعناية بمرضى ألزهايمر، والرعاية التلطيفية، والعلاج الوريدي، وخدمات الأطفال، وفحص وتقييم الأسنان في المنزل، وفحص وتقييم النظر.
وتشمل الخدمات أيضًا تقديم الاستشارات الطبية من خلال العيادات الافتراضية، والعلاج الطبيعي، والتغذية وتوفير المكملات الغذائية، والتثقيف الصحي، وتوفير الأدوية، وإجراء الفحوصات الطبية والمختبرية اللازمة، وخدمات الصيدلية، وخدمات النقل الإسعافي غير الطارئ للمواعيد داخل المدينة، وتوفير المستلزمات الطبية حسب حاجة المريض، بالإضافة إلى تغيير وتركيب أنابيب التغذية والقسطرة البولية عند الحاجة، وتقديم اللقاحات الموسمية، وتنسيق الزيارات المنزلية، ومتابعة المواعيد في العيادات المخصصة، والإحالة إلى التخصصات الفرعية حسب حاجة المريض.
واختتم بأن عدد الفرق الطبية يبلغ 9 فرق، تتكون كل منها من فريق طبي متكامل يعمل بشكل يومي، ويشمل أقسامًا عدة: الإداري، الطبي، الخدمات المساندة، والتمريض.
ويضم القسم الإداري وحدات مثل الجودة، الدعم الإداري، والخدمة الاجتماعية، بينما يشمل القسم الطبي وحدات الرعاية التلطيفية، الأمراض المزمنة، العلاج الطبيعي، الصحة النفسية، والتغذية.
ويضم قسم الخدمات المساندة وحدة الإمداد الطبي والخدمات اللوجستية، في حين يضم قسم التمريض وحدات تطوير التمريض، العناية بالجروح، الأمراض المزمنة، والأمراض الحادة.