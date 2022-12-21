الرعي الجائر يقضي على الغطاء النباتي ببني عيسى ومطالب بالتدخل

طالب الأهالي في قرى بني عيسى، التابعة لمركز سبت الجارة، الجهات المعنية في وزارة البيئة والمياه والزراعة والأمن البيئي، بالتدخل لمنع الرعي الجائر من أصحاب الماشية.
واشتكوا أنهم أتوا من خارج منطقة الرعي، وهو ما يجعلهم يتسببون في التصحر والقضاء على الغطاء النباتي قبل وصوله مرحلة البذور.
ونبّهوا من أن الرعي الجائر بات من عوامل اختفاء وانقراض الكثير من النباتات البرية والموسمية، وهو ما جعل الأهالي يتقدمون بشكوى لمركز الإمارة، تحمل الرقم 198 بتاريخ 26/ 5/ 1444هـ.
كما طالبوا من خلالها بتطبيق الأوامر والتعليمات القاضية بمنع الرعي الجائر.