الرعي الجائر يقضي على الغطاء النباتي ببني عيسى ومطالب بالتدخل

ونبّهوا من أن الرعي الجائر بات من عوامل اختفاء وانقراض الكثير من النباتات البرية والموسمية، وهو ما جعل الأهالي يتقدمون بشكوى لمركز الإمارة، تحمل الرقم 198 بتاريخ 26/ 5/ 1444هـ.