"الشورى" يطالب "الصحة العامة" بالإسراع في بناء توجهها الاستراتيجي لتحسين جودة الخدمات

وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة تطوير موقعها الإلكتروني، والتوسع في برامج التوعية الصحية عن الأمراض المزمنة ومخاطر الصحة العامة، بالمشاركة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من الدكتورة عائشة عريشي، والدكتور سلطان آل فارح، وتوصية إضافية مقدمة من الدكتورة نجوى الغامدي، وقد أخذت اللجنة بمضمونيهما.