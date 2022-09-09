نافذة العمل الحُر تفتح أبوابها للشباب والطلاب في مهرجان "الأفلاج للتمور"

وخصص القائمون على مهرجان الأفلاج للتمور أركانًا مجانية بخيمة العرض والتسويق؛ ليمارس الشباب العمل الحر والبيع والشراء، بل إن بعض المزارعين دعموا هؤلاء الشباب بإنتاج مزارعهم من التمور، ليستفيدوا منه في العرض والبيع، وخوض تجارب البيع والشراء؛ لمعرفة ما تدرّه تلك التجارة من مكاسب مادية كبيرة.