تغطي 94%.. تبرعات حملة اكتتاب "جود الإسكان" الخيرية تتجاوز 945 مليوناً

كشفت المؤشرات العامة لتبرعات حملة اكتتاب "جود الإسكان" الخيرية عن تجاوزها 945 مليون ريال بنسبة تغطية 94%.
وأوضحت منصة جود الإسكان، عبر حسابها على "تويتر"، أن مؤشرات اكتتاب جود في 12 رمضان 1444هـ، تظهر أن عدد الأسهم بلغ 382,507 أسهم، فيما وصلت أسهم التحفيز (أوقاف) إلى 38,250 سهماً، وأن الإجمالي لهذا اليوم بلغ 420,757 سهماً.
وبيّنت أن مؤشرات القيمة المالية لليوم ذاته بلغت 3,825,070 ريالاً، وأن قيمة التحفيز (أوقاف) وصلت إلى 382,500 ريال، بإجمالي لهذا اليوم 4,207,570 ريالاً.
وأشارت إلى أن الإجمالي العام للأسهم حتى الآن 94,569,639 سهماً، والقيمة المالية الإجمالية 945,696,390 ريـالاً، وأن نسبة التغطية بلغت 94%.
يُذكر أن "جود الإسكان" منصة تخدم الأسر الأشد حاجة إلى المسكن من خلال إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للإسهام في سد احتياجاتها.