تغطي 94%.. تبرعات حملة اكتتاب "جود الإسكان" الخيرية تتجاوز 945 مليوناً

وأوضحت منصة جود الإسكان، عبر حسابها على "تويتر"، أن مؤشرات اكتتاب جود في 12 رمضان 1444هـ، تظهر أن عدد الأسهم بلغ 382,507 أسهم، فيما وصلت أسهم التحفيز (أوقاف) إلى 38,250 سهماً، وأن الإجمالي لهذا اليوم بلغ 420,757 سهماً.