أكثر من 500 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم مكة" يبدأون رحلة العام الدراسي الجديد

انتظم 507354 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 2455 مدرسة بجميع المراحل الدراسية بمدارس مكة والليث والقنفذة لبداية جادة للعام الدراسي الجديد 1446هـ.
وانخرط الطلاب والطالبات في فصولهم لبداية اليوم الدراسي بكل جدية وهمة عالية وحماس وشغف وطموح لمواصلة رحلة الإبداع، ليكونوا في المستقبل فخرًا لوطنهم ومجتمعهم وأسرهم.
بدورها، تابعت القيادة التعلمية انتظام الطلاب والطالبات منذ بداية اليوم الدراسي والوقوف على تفعيل اليوم المدرسي وتفعيل برامج الأسبوع التمهيدي والعودة وتكاتف الجهود مع المكاتب التعليمية والمدارس والأقسام المساندة وتفعيل البرامج التربوية والترفيهية المتنوعة لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل مشوق وجذاب، وتنفيذ برامج طلاب المراحل العليا وتفعيل اليوم المدرسي منذ بدايته.
كما هيّأت المدارس مرافقها لاستقبال الطلاب والطالبات المستجدين لهذا العام؛ لإنجاح الأسبوع التمهيدي وتحقيق أهدافه وتهيئة الطلاب لسرعة الاندماج مع المرحلة الجديدة في حياتهم التعليمية.