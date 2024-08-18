أكثر من 500 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم مكة" يبدأون رحلة العام الدراسي الجديد

بدورها، تابعت القيادة التعلمية انتظام الطلاب والطالبات منذ بداية اليوم الدراسي والوقوف على تفعيل اليوم المدرسي وتفعيل برامج الأسبوع التمهيدي والعودة وتكاتف الجهود مع المكاتب التعليمية والمدارس والأقسام المساندة وتفعيل البرامج التربوية والترفيهية المتنوعة لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل مشوق وجذاب، وتنفيذ برامج طلاب المراحل العليا وتفعيل اليوم المدرسي منذ بدايته.