توقيع مذكرة تفاهم "سعودية مصرية" لتشغيل برنامج الفحص المهني

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين في قطاع العمل، وسبل تطويرها، كما تناول اللقاء أهم المنجزات التي حققتها المملكة لتطوير سوق العمل ضمن رؤية 2030، وأبرز المبادرات والمشاريع القائمة حالياً لتعزيز المهارات، ومستوى التنافسية، وجاذبية السوق للاستثمار.