بجمال الطبيعة وروعة المرتفعات.. محافظة العارضة تستقطب الزوار

تعد محافظة العارضة التي تقع شرق جازان على بعد 60 كيلومتراً ، والمراكز والقرى التابعة لها وجهة سياحية بارزة بفضل مقوماتها الطبيعية المتنوعة من جبال، وسهول، وغابات خضراء، وأودية متدفقة، ما يجعلها محط اهتمام الزوار الراغبين في الاستمتاع بجمال الطبيعة وهوائها العليل.
ومع هطول الأمطار الغزيرة خلال الأسابيع الماضية، اكتست العارضة حلة خضراء زاهية، مما أضفى على مشاهدها سحراً إضافياً، خاصة مع الضباب الذي يغمر المرتفعات.
وتبرز مرتفعات "سلا" و"قيس" و"العبادل" كأهم المعالم الطبيعية في محافظة العارضة، إذ توفر هذه المرتفعات إطلالات بانورامية آسرة على المشاهد المحيطة.
ويعد محبو المغامرة والطبيعة العارضة وجهة مثالية للاستمتاع بجمال الطبيعة واستنشاق الهواء النقي, كما تتميز العارضة ومحافظات القطاع الجبلي بجازان بوجه عام، بأوديتها الجارية التي تشكلت بعد الأمطار الأخيرة، مما زاد من جاذبيتها لعشاق التصوير والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة.