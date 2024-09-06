بجمال الطبيعة وروعة المرتفعات.. محافظة العارضة تستقطب الزوار

تعد محافظة العارضة التي تقع شرق جازان على بعد 60 كيلومتراً ، والمراكز والقرى التابعة لها وجهة سياحية بارزة بفضل مقوماتها الطبيعية المتنوعة من جبال، وسهول، وغابات خضراء، وأودية متدفقة، ما يجعلها محط اهتمام الزوار الراغبين في الاستمتاع بجمال الطبيعة وهوائها العليل.