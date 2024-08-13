بمزايا تنافسية.. "ملكية الجبيل" تفتح باب التقديم لوظائف شاغرة في عدة مجالات

وأوضحت "الهيئة" أن الوظائف المتاحة في مجالات أكاديمية، والهندسة الفنية، والإدارية، وتقنية المعلومات، والأمن والسلامة/ الإطفاء، ويمكن لحملة المؤهلات المناسبة التقدم حسب متطلبات شغل الوظيفة المعلن عنها عبر الموقع الإلكتروني: ⁦careers.rcjy.gov.sa⁩.