محليات
بمزايا تنافسية.. "ملكية الجبيل" تفتح باب التقديم لوظائف شاغرة في عدة مجالات
لحملة مؤهلات الدبلوم والبكالوريوس ومزايا وظيفية للمقبولين
أعلنت الهيئةُ الملكية للجبيل وينبع، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف في مختلف المجالات والتخصصات لحملة مؤهلات الدبلوم والبكالوريوس.
وأوضحت "الهيئة" أن الوظائف المتاحة في مجالات أكاديمية، والهندسة الفنية، والإدارية، وتقنية المعلومات، والأمن والسلامة/ الإطفاء، ويمكن لحملة المؤهلات المناسبة التقدم حسب متطلبات شغل الوظيفة المعلن عنها عبر الموقع الإلكتروني: careers.rcjy.gov.sa.
وأضافت: أن المقبولين يحصلون على عدة مزايا وظيفية؛ منها: راتب شهري تنافسي وبدلات "سكن ومواصلات وتعليم الأبناء"، مع تأمين طبي وبرامج تطويرية وتدريبية ومزايا وتعويضات تنافسية.