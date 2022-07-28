زوار معرض "واحات" يشيدون باستعراض جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

وأعرب الزوار عن سعادتهم بما شاهدوه وسمعوه عن مراحل طباعة المصحف الشريف، مقدمين شكرهم للوزارة على إقامة هذه المعارض التي تساهم في إبراز العمل الكبير والجهد العظيم الذي تبذله حكومة المملكة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال طباعة المصحف الشريف وتوزيعه، وكذلك المشروعات التقنية التي تسهل على ضيوف الرحمن أداء المناسك بكل يسر وسهولة.