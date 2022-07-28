زوار معرض "واحات" يشيدون باستعراض جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

شهد معرض "واحات" حضورًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين والعائلات والأطفال وحجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات، الذين أشادوا بما يحتويه المعرض من استعراض لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.
تنظّم المعرض وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات وفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، برعاية شركة إتقان العقارية.
وأعرب الزوار عن سعادتهم بما شاهدوه وسمعوه عن مراحل طباعة المصحف الشريف، مقدمين شكرهم للوزارة على إقامة هذه المعارض التي تساهم في إبراز العمل الكبير والجهد العظيم الذي تبذله حكومة المملكة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال طباعة المصحف الشريف وتوزيعه، وكذلك المشروعات التقنية التي تسهل على ضيوف الرحمن أداء المناسك بكل يسر وسهولة.
وقال المواطن عارض قاضي: كان المعرض مختصرًا، لكن مفيد جدًّا من ناحية إظهار جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وما تقدمه أيضًا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من مشروعات تطويرية وتقنية تصبّ في مصلحة ضيوف الرحمن وتسهل عليهم أداء المناسك بكل يسر وسهولة من خلال معرفتهم بالأحكام والنسك من خلال التطبيقات الإلكترونية.
فيما أشاد الحاج عمر تونكارا من دولة غامبيا، بالجودة العالية للمواد التي تستخدم في طباعة المصحف، مبديًا إعجابه الكبير في طباعة المصحف بطريقة برايل.
وأعرب عن شكره الجزيل وامتنانه العظيم لما لقيه من حفاوة الاستقبال، وجودة في تقديم المعلومات من قبل المنظمين والمنظمات، سائلًا الله أن يجزيهم خير الجزاء.
من جهتها أعربت متطوّعة في فريق "بصمة خير" التطوعية النسائية عن ذهولها بتلك الجهود الجبارة التي لم تكن معروفة من قبل عن مراحل طباعة المصحف الشريف، الذي يصلنا ونقتنيه دون أي عناء أو مشقة.
ودعت الله عز وجل أن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه ويجزيها خير الجزاء على جهودها في طباعة ونشر وتعليم كتاب الله الكريم في مشارق الأرض ومغاربها.
وأشاد المواطن خالد باغازي بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة ضيوف الرحمن من خلال إطلاقها المشروعات التقنية التي تسهل على ضيوف الرحمن أداء المناسك بكل يسر وسهولة، وترشدهم إلى أداء الفريضة وفق الكتاب والسنة، رافعًا شكره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على حرصه في تقديم المبادرات النوعية لخدمة ضيوف الرحمن، سائلًا الله أن يحفظ القيادة والوطن والشعب من كل سوء ومكروه.
يذكر أن معرض "واحات" مستمرّ إلى السبت المقبل، ويستقبل الزوار يوميًّا من الثامنة حتى العاشرة مساء، في فندق شيراتون بحي النسيم في مكة المكرمة.