"المسند": غدًا دخول "الجبهة" ثاني نجوم سهيل.. والعدّ التنازلي لفصل الخريف يقترب من نهايته

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا والباحث في الطقس والفلك الدكتور عبدالله المسند، أن يوم غدٍ السبت سيشهد دخول طالع الجبهة، وهو النجم الثاني في سهيل، ويستمر لمدة 14 يومًا.
وبيّن أن "الجبهة" يتكوّن من أربعة نجوم تقع في برج الأسد، وتُعرف بـ"جبهة الأسد"، ويُعد من النجوم الشامية التي ترتبط بانكسار تدريجي للحر، خصوصًا في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.
وأضاف المسند أن اليوم هو الثالث عشر من نجم سهيل، ولم يتبقَّ سوى 18 يومًا على دخول فصل الخريف، و41 يومًا على موسم الوسم، المعروف بأمطاره المبكرة، بينما يفصلنا عن فصل الشتاء 108 أيام.
وأشار إلى أن هذه المرحلة تُعد انتقالية من أجواء الصيف اللاهب إلى بدايات الاعتدال، وسط ترقب موسمي لعلامات التغيّر في درجات الحرارة وحركة الرياح والسحب.