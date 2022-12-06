سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10444 نقطة

وكانت أسهم شركات: التصنيع، وسلوشنز، وعلم، وصادرات، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: عناية، والصقر للتأمين، وشمس، وسلامة، والجوف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.19 % و 9.96 %.