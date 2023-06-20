شاهد.. إنجاز 75% من أعمال مشروع تطوير حدائق السجى بـ"شرفية جدة"

وأوضحت الأمانة أن المشروع يأتي ضمن المبادرات التطورية لأنسنة المدينة، وتحسين جودة الحياة، والتي تُعَد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م، لافتة إلى أن الفكرة الأساسية للتطوير تتمحور في الاستفادة من موقع ومركزية حديقة السجى والحدائق المحيطة بها، والمتمثلة في حديقة النزهة (شرقًا)، وحديقة رياض الأطفال (غرباً)، والربط فيما بينها جميعًا لإنشاء وتكوين حديقة واحدة مركزية تسمى بـ"حدائق السجى".