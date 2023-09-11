9 أشهر من الرصد المستمر.. مرصد الختم الفلكي بأبو ظبي يكتشف نجمًا منفجرًا "سوبرنوفا"

من جانبه ذكر مدير مرصد الختم الفلكي المهندس محمد شوكت عودة، أنه في مساء يوم 8 سبتمبر 2023م، وبعد حوالى 9 أشهر من الرصد المستمر، لوحظ وجود نجم لامع جديد داخل المجرة ذات الرقمNGC 1097، وهي مجرة حلزونية تقع في مجموعة "الكور" (Fornax)، وتبعد عنا 45 مليون سنة ضوئية، ويلمع النجم الجديد من القدر 14، وعلى الفور قام مرصد الختم الفلكي بإرسال الاكتشاف إلى الاتحاد الفلكي الدولي، الذي وثق الاكتشاف وأعطى النجم المنفجر الرمز "SN 2023rve"، وقام أحد المراصد في إيطاليا برصد وتحليل الطيف الخاص بالنجم المنفجر وتَبين أنه "سوبرنوفا" من النوع الثاني، وهذا يعني أنه نجم كبير الكتلة (أكبر من كتلة الشمس بثمان مرات على الأقل) وقد صل إلى نهاية حياته وانفجر بشكل كلي وتحول إلى نجم نيوتروني أو ثقب أسود.