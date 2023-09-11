9 أشهر من الرصد المستمر.. مرصد الختم الفلكي بأبو ظبي يكتشف نجمًا منفجرًا "سوبرنوفا"

أكد رئيس مركز الفلك الدولي المهندس خلفان بن سلطان النعيمي، أن مرصد الختم الفلكي التابع للمركز في صحراء أبو ظبي، تَمكن من اكتشاف نجم منفجر (سوبرنوفا)، الذي تم اكتشافه من قِبَل مدير المرصد المهندس محمد شوكت عودة، من خلال برنامج رصدي يقوم به المرصد منذ يوم 26 نوفمبر 2022م.
وأضاف "النعيمي" في بيان أورده لـ"سبق"، قيام المرصد بشكل يومي بتصوير عدد كبير من المجرات، يصل أحيانًا إلى 90 مجرة في اليوم الواحد، ومن ثم يتم في اليوم التالي مقارنة الصور الجديدة مع صور مرجعية قديمة، وفي حالة ظهور جرم جديد في الصورة الجديدة، يتم التأكد أولًا من أنه ليس كويكبًا أو جرمًا مكتشفًا سابقًا، أو مجرد تشويش ظاهر على الصورة.
وأشار "النعيمي" إلى أن هذا الاكتشاف يؤكد وجود مراصد عربية قادرة على إجراء أرصاد فلكية احترافية، وقادرة على اكتشاف ظواهر وأجرام فلكية، تنشر نتائجها على نطاق علمي واسع، ويمكن للعلماء والمتخصصين الاستفادة من هذه الأرصاد في إجراء المزيد من الأبحاث العلمية.
من جانبه ذكر مدير مرصد الختم الفلكي المهندس محمد شوكت عودة، أنه في مساء يوم 8 سبتمبر 2023م، وبعد حوالى 9 أشهر من الرصد المستمر، لوحظ وجود نجم لامع جديد داخل المجرة ذات الرقمNGC 1097، وهي مجرة حلزونية تقع في مجموعة "الكور" (Fornax)، وتبعد عنا 45 مليون سنة ضوئية، ويلمع النجم الجديد من القدر 14، وعلى الفور قام مرصد الختم الفلكي بإرسال الاكتشاف إلى الاتحاد الفلكي الدولي، الذي وثق الاكتشاف وأعطى النجم المنفجر الرمز "SN 2023rve"، وقام أحد المراصد في إيطاليا برصد وتحليل الطيف الخاص بالنجم المنفجر وتَبين أنه "سوبرنوفا" من النوع الثاني، وهذا يعني أنه نجم كبير الكتلة (أكبر من كتلة الشمس بثمان مرات على الأقل) وقد صل إلى نهاية حياته وانفجر بشكل كلي وتحول إلى نجم نيوتروني أو ثقب أسود.
وأضاف "عودة" أنه بعد توثيق الظاهرة من قِبَل الاتحاد الفلكي الدولي، تم إخطار الجمعية الأمريكية لراصدي النجوم المتغيرة (AAVSO) كونها إحدى الجهات المعتمدة لتوثيق النجوم المتغيرة الجديدة، لإضافة النجم الجديد إلى كتالوج النجوم المتغيرة.
ووجّه المركز الشكر لسائر فريق المرصد ومن ساهم بهذا الإنجاز المشرف، ومنهم المهندس أسامة غنام والمهندس أنس محمد والمهندس سامح العشي، على جهودهم الحثيثة في إدامة المرصد وتشغيله وإجراء الصيانة الدورية اللازمة.
رابط الاكتشاف
شهادة الاكتشاف
صورة الاكتشاف
مقطع فيديو لموقع النجم قبل وبعد الاكتشاف