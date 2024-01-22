مؤتمر الطب الوراثي يوصي بالتوسع في فحوص ما قبل الزواج والفحص المبكر للمواليد

من جهة أخرى، كشف الدكتور علي العواجي رئيس اللجنة العلمية والمنظمة للمؤتمر عن توصيات المؤتمر التي دعت إلى دعم برنامج فحص ما قبل الزواج وزيادة عدد الأمراض التي يشمل فحصها لتتجاوز الفحص الحالي لمرضي الأنيميا المنجلية، وأنيميا البحر الأبيض المتوسط، وزيادة هذه الفحوص مستقبلاً لتشمل الكثير من الأمراض التي يمكن تفاديها بهذا الفحص والتوسع في الفحص المبكر للمواليد حتى يتم التمكن من تلافي الكثير من الأمراض عند اكتشافها والتدخل المبكر لمعالجتها، كما حثت التوصيات الخريجين والخريجات على التخصص في الطب الوراثي، والإرشاد الوراثي والتغذية لتغطية العجز الموجود حاليًا من المختصين في الوراثة لخدمة المرضى في مناطق المملكة.