أجواء بني عيسى الشتوية تجذب المتنزهين من مختلف المناطق

جذبت أجواء قرى مركز سبت الجارة بني عيسى شرق القنفذة المتنزهين وهواة الرحلات البرية من مختلف المناطق المجاورة، حيث تتميز بني عيسى هذه الأيام بأجواء شتوية معتدلة بعدما شهدت أمطارًا مبكرة جعلت نفودها وسهولها تكتسي بلون خضار الغطاء النباتي، وجريان جداول مياه أوديتها، ما أسهم في جذب الزوار للاستمتاع بالتنزه في تلك الأماكن البِكر.
ويزداد الإقبال في نهاية كل أسبوع، حيث يحرص بعض الزوار على الذهاب إلى سوق بني عيسى الشعبي، أحد أكبر أسواق تهامة الشعبية السياحية، الذي يتميز بتوفر العديد من الأنشطة الحرفية والتراثية، والعطريات، والمأكولات الشعبية، والمواشي. ويقام السوق يومي الجمعة والسبت، ويحظى باهتمام ومتابعة البلدية وجميع الجهات المعنية، لكونه من أهم الوجهات بمحافظة القنفذة التي يقصدها الزوار سواء متسوقين أو باعة.
ويعد مركز سبت الجارة بني عيسى، الواقع على بُعد 40 كيلومترًا شرق محافظة القنفذة، من أكبر مراكز القنفذة، ويمتاز بطبيعة جغرافية متنوعة تجمع بين التضاريس الجبلية والسهلية، والأودية الجارية، ورماله الذهبية التي تكتسي بلون الخضار الربيعي في المواسم الماطرة.