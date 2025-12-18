أجواء بني عيسى الشتوية تجذب المتنزهين من مختلف المناطق

ويزداد الإقبال في نهاية كل أسبوع، حيث يحرص بعض الزوار على الذهاب إلى سوق بني عيسى الشعبي، أحد أكبر أسواق تهامة الشعبية السياحية، الذي يتميز بتوفر العديد من الأنشطة الحرفية والتراثية، والعطريات، والمأكولات الشعبية، والمواشي. ويقام السوق يومي الجمعة والسبت، ويحظى باهتمام ومتابعة البلدية وجميع الجهات المعنية، لكونه من أهم الوجهات بمحافظة القنفذة التي يقصدها الزوار سواء متسوقين أو باعة.