أكثر من 88 ألف مكالمة في يوم واحد.. "العمليات الأمنية 911" تواصل جاهزيتها واستجابتها السريعة

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية أن جميع البلاغات تُعامل بسرّية تامة، دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة الحديثة تُمثّل نموذجًا متقدمًا في إدارة الأزمات والاستجابة السريعة، وتأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لرفع مستوى الأمن والسلامة وجودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.