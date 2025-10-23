أكثر من 88 ألف مكالمة في يوم واحد.. "العمليات الأمنية 911" تواصل جاهزيتها واستجابتها السريعة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بوزارة الداخلية، أنه تلقى يوم أمس الأربعاء 22 أكتوبر 2025م نحو 88,765 مكالمة عبر مراكزه المنتشرة في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، بمعدل 62 اتصالاً في الدقيقة.
وأوضح المركز أن هذه الأرقام تعكس جاهزية منظومة الاستجابة الأمنية الموحدة في التعامل مع البلاغات الطارئة على مدار الساعة، وتكامل الجهود بين الجهات الأمنية والخدمية المختلفة لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق الميداني.
وبيّنت الإحصاءات أن منطقة الرياض سجّلت 39,404 مكالمات، تلتها مكة المكرمة بـ 25,310 مكالمات، ثم المنطقة الشرقية بـ 17,044 مكالمة، فيما استقبلت المدينة المنورة نحو 7,007 مكالمات خلال اليوم ذاته.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية أن جميع البلاغات تُعامل بسرّية تامة، دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة الحديثة تُمثّل نموذجًا متقدمًا في إدارة الأزمات والاستجابة السريعة، وتأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لرفع مستوى الأمن والسلامة وجودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.