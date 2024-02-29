"الغطاء النباتي" يدشّن حفلَ تأمين آلات ومعدات إعادة تأهيل المراعي الطبيعية

أقام المركزُ الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالرياض، يوم أمس؛ حفلًا بمناسبة تأمين آلات ومعدات إعادة تأهيل المراعي الطبيعية بالمملكة ضمن ركيزة الإدارة والتنمية المستدامة للمراعي.