محليات

"الغطاء النباتي" يدشّن حفلَ تأمين آلات ومعدات إعادة تأهيل المراعي الطبيعية

لتنفيذ العديد من المشاريع والتجارب البحثية والأنشطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
"الغطاء النباتي" يدشّن حفلَ تأمين آلات ومعدات إعادة تأهيل المراعي الطبيعية

أقام المركزُ الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالرياض، يوم أمس؛ حفلًا بمناسبة تأمين آلات ومعدات إعادة تأهيل المراعي الطبيعية بالمملكة ضمن ركيزة الإدارة والتنمية المستدامة للمراعي.

وجاء الحفل بحضور كبير المستشارين بالمركز اللواء علي الأسمري، ومدير عام إدارة المراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور مشعل الحربي.

ومن المتوقّع أن تساهم هذه المعدات والآلات في تنفيذ العديد من المشاريع والتجارب البحثية والأنشطة لتحقيق أهداف الاستراتيجية والتنمية المستدامة لإعادة تأهيل أراضي المراعي المتدهورة بواسطة الاستزراع ونثر البذور وتقنيات حصاد المياه.

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

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