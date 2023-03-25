رئيس الوزراء الماليزي: السعودية هي الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في مؤتمر صحفي اليوم السبت في كولالمبور، أن المملكة العربية السعودية تُعَد الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط، وتعزيزُ التعاون بين البلدين يُعد أمرًا مهمًّا.
وغادر رئيس الوزراء الماليزي، السعودية يوم أمس، بعد زيارة استغرقت ٣ أيام، وهي الزيارة الأولى لإبراهيم خارج منطقة الآسيان منذ تعيينه رئيس وزراء ماليزيا في نوفمبر من العام الماضي.
وفي حديثه للإعلام، أكد أن ماليزيا تتمتع بعلاقات ممتازة مع المملكة؛ بما في ذلك الشؤون التجارية والمصرفية والأنشطة الإسلامية؛ مشيرًا أن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات مع الرياض بشكل أكبر.
وأعرب عن أمله في أن تُمَكّن هذه العلاقة الجيدة، ماليزيا من الاستفادة من بعض مبادرات المملكة العربية السعودية الجديدة مدفوعة برؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد سلمان عبدالعزيز آل سعود.