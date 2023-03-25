رئيس الوزراء الماليزي: السعودية هي الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في مؤتمر صحفي اليوم السبت في كولالمبور، أن المملكة العربية السعودية تُعَد الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط، وتعزيزُ التعاون بين البلدين يُعد أمرًا مهمًّا.