أسرة حادثة "ممشى السويدي" تطالب بالتحقيق وتؤكد لـ"سبق": سنقاضي الجهة المسؤولة

وتعليقًا على الموضوع أكد المحامي والمستشار القانوني خالد بخيت لـ"سبق" أنه يحق للمتضررين رفع دعوى قضائية لدى المحكمة؛ للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بهم، مشيرًا إلى أن القاضي في مثل تلك الحالات يحدد التعويض ونسبته بناء على الإصابات التي لحقت بالشخص، والتقارير الطبية الصادرة من المستشفى، وغيرها من الأمور التي يُعتمد عليها في مثل هذا النوع من القضايا.