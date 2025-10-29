ولي العهد يبحث مع رئيس كولومبيا فرص التعاون في مختلف المجالات

في إطار اللقاءات الثنائية المصاحبة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فخامة الرئيس غوستافو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا، والوفد المرافق له.