ولي العهد يبحث مع رئيس كولومبيا فرص التعاون في مختلف المجالات

في إطار اللقاءات الثنائية المصاحبة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فخامة الرئيس غوستافو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وحضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ومعالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، سكرتير سمو ولي العهد، ومحمد الشاطري، القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كولومبيا.