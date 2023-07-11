بوابة "هاوي" تستعد للتعريف بقطاع الهوايات في واجهة الرياض

وأوضحت أن هذا المعرض يأتي ضمن الجهود التي تبذلها من أجل تعريف أكبر شريحة ممكنة من الجمهور؛ من مواطنين ومقيمين وزوار، بقطاع الهوايات الذي شهد تحولاً كبيراً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وإسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى مركز برنامج جودة الحياة؛ الذي يقوم بتنفيذ مجموعة من المبادرات في مقدمتها تسجيل 6 آلاف نادي هواة على مستوى المملكة بحلول عام 2030م من خلال تحفيز حيوية المجتمع، وتوفير خيارات أكثر تعزز أنماط الحياة الإيجابية لدى السكان في المملكة العربية السعودية.